В Минобороны РФ заявили о 40 погибших украинских пленных в результате обстрела СИЗО в ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сорок пленных украинских военных погибли, 75 пострадали в результате обстрела украинскими силами из систем HIMARS следственного изолятора в Еленовке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, по СИЗО, где находились пленные украинские военнослужащие, в том числе из формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются", - сказал Конашенков.