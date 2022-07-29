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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В Минобороны РФ заявили о 40 погибших украинских пленных в результате обстрела СИЗО в ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сорок пленных украинских военных погибли, 75 пострадали в результате обстрела украинскими силами из систем HIMARS следственного изолятора в Еленовке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В миреВ ДНР заявили о 40 погибших украинских пленных в результате удара по колонииЧитать подробнее

По его словам, по СИЗО, где находились пленные украинские военнослужащие, в том числе из формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 29 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ДНР HIMARS
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