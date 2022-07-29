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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Exxon Mobil утроила квартальную выручку

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 года более чем в 3 раза благодаря наращиванию объемов добычи и нефтепереработки, росту цен на энергоресурсы, а также жесткому контролю расходов.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $17,85 млрд по сравнению с $5,48 млрд за аналогичный период прошлого года. В расчете на акцию она выросла до $4,21 с $1,28.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $4,14 на акцию с $2,07 годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, - $3,84 на акцию.

Квартальная выручка выросла в 1,7 раза, до $115,681 млрд, также оказавшись лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего $111,302 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil в минувшем квартале увеличилась на 4% в годовом выражении, до 3,732 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в отчетности. По итогам первого полугодия компания увеличила добычу нефти и газа в Пермском бассейне примерно на 130 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.), а также нарастила объем нефтепереработки на 180 тысяч б/с по сравнению с январем-июнем 2021 года, стремясь удовлетворить растущий спрос на энергоносители, отмечается в пресс-релизе.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне составила $11,4 млрд против $3,12 млрд за тот же период прошлого года. В сегменте переработки и транспортировки нефти и газа компания зафиксировала прибыль в $5,27 млрд против убытка в $856 млн годом ранее.

Капиталовложения Exxon в первом полугодии 2022 года составили $9,5 млрд.

С начала 2022 года капитализация Exxon выросла на 51%.

Exxon Mobil
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