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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В ЛНР сообщили об ударе украинских военных "Точкой-У" по городу Сватово

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о пострадавших мирных жителях и разрушениях в результате удара со стороны украинской армии по подконтрольному ЛНР городу Сватово с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Представительством ЛНР в СЦКК 29 июля в 8:15 зафиксирован обстрел г. Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, по предварительной информации, в результате обстрела ранены три мирных жителя и повреждены четыре жилых дома.

"Дополнительная информация о последствиях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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