Генпрокуратура ЛНР сообщила о гибели одного человека при обстреле ВСУ города Алчевск

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Луганской народной республики сообщает о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны украинской армии подконтрольного ЛНР города Алчевск в субботу.

"В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний", - сообщили журналистам в генпрокуратуре ЛНР.

Там отметили, что в данный момент специалисты уточняют вид боеприпасов, которыми был нанесен удар по Алчевску.

"По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении ведомства.