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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В результате обстрела колонии в ДНР погибли 53 человека

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Число пленных украинских военных, погибших при обстреле колонии в Еленовке, составляет 53 человека, 75 ранены, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии 120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения", - говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на момент обстрела в здании находилось 193 человека, строение не пострадало. Он добавил, что иностранцев среди содержащихся в изоляторе в Еленовке не было.

Глава ДНР подчеркнул, что "обстрел был умышленным, чтобы азовцы не дали показания о совершенных преступлениях"

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские силы нанесли по следственному изолятору, где находились пленные украинские военнослужащие, в том числе, из полка "Азов", ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечалось, что 40 пленных погибли и 75 пострадали.

Украина ДНР Еленовка
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