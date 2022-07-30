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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Число случаев COVID-19 в мире превысило 576,2 млн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 576 млн 248 тыс. 284, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 398 тыс. 478 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 823,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 145, Франции - 2 тыс. 318, Германии - 1 тыс. 707, Великобритании - 2 тыс. 681 (по состоянию на 28.07). Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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