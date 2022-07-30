В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по следственному изолятору в районе Еленовки погибли 50 украинцев, тяжелые ранения получили 73 военнопленных, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение. Доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.

По его словам, "в результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев".

Конашенков сообщил, что пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России.

Как он отметил, "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон".