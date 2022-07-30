Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по следственному изолятору в районе Еленовки погибли 50 украинцев, тяжелые ранения получили 73 военнопленных, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение. Доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.

По его словам, "в результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев".

Конашенков сообщил, что пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России.

Как он отметил, "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон".

Хроника 24 февраля – 30 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Еленовка СИЗО Минобороны РФ Игорь Конашенков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

США с февраля приняли 100 тыс. украинских беженцев

Взрыв произошел на стадионе в Кабуле во время матча по крикету

Взрыв произошел на стадионе в Кабуле во время матча по крикету
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });