Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 около Кривого Рога.

"В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сообщил в субботу на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и Херсоне, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 644 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 190 танков бронемашин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 573 автомобиля.