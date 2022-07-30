Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 около Кривого Рога.

"В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сообщил в субботу на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и Херсоне, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 644 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 190 танков бронемашин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 573 автомобиля.

Хроника 24 февраля – 30 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Кривой Рог МиГ-29 Минобороны РФ Игорь Конашенков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

США с февраля приняли 100 тыс. украинских беженцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });