Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому воинскому эшелону в ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Свыше 140 военнослужащих элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины уничтожены в результате прямого удара по воинскому эшелону на станции Красноармейск в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины", - сказал он.

По его словам, на месте уничтожено более 140 человек личного состава.

Еще около 250 украинских военных получили ранения различной степени тяжести. "Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината.

Уничтожено более 30 человек личного состава и 10 единиц военной техники, сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Яснобродовка (ДНР).

"В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град", - сказал он.

"В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 30 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Красноармейск ДНР Минобороны РФ Игорь Конашенков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

США с февраля приняли 100 тыс. украинских беженцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });