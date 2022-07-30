Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому воинскому эшелону в ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Свыше 140 военнослужащих элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины уничтожены в результате прямого удара по воинскому эшелону на станции Красноармейск в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины", - сказал он.

По его словам, на месте уничтожено более 140 человек личного состава.

Еще около 250 украинских военных получили ранения различной степени тяжести. "Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината.

Уничтожено более 30 человек личного состава и 10 единиц военной техники, сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Яснобродовка (ДНР).

"В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град", - сказал он.

"В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.