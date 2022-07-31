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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Не менее 12 истребителей из Германии, Италии и Венгрии с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии, сообщает в субботу пресс-служба НАТО.

Четыре германских истребителя Eurofighter будут действовать с аэродрома Эмари в Эстонии, четыре истребителя венгерских ВВС JAS-39 - с аэродрома Шяуляй в Литве, и итальянские истребители будут использовать авиабазу Мальборк в Польше, говорится в сообщении.

Истребители ВВС Германии, Венгрии и Италии придут на смену бельгийским, французским и испанским боевым самолетам, которые выполняли соответствующие задачи в Прибалтике с апреля.

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО поочередно осуществляют патрулирование воздушного пространства стран Балтии после их вступления в альянс в 2004 году, поскольку они не имеют своих ВВС, напомнили в НАТО.

НАТО Eurofighter
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