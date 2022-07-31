МИД РФ призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Приштина преднамеренно идет на обострение ситуации в Косово, чтобы запустить силовой сценарий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" А.Курти", - говорится в заявлении российского дипломата.

По словам Захаровой, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и "преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий".

"Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - отмечает официальный представитель МИД России.

Она призвала "Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов".

Захарова также выразила мнение, что развитие событий в Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.

"Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", - говорится в ее заявлении.

Ситуация на границе Косово

Чрезвычайно сложная ситуация складывается на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в связи с решением властей Косово ввести запрет с 1 августа на въезд автомобилей с сербскими номерами и выданными в Сербии документами.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края ранее в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.