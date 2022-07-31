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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Президент Сербии назвал "сильно сложной" ситуацию на границе с Косово

Минобороны Сербии отрицает вторжение сербской армии на территорию Косово

Президент Сербии назвал "сильно сложной" ситуацию на границе с Косово
Фото: Milos Miskov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайно сложная ситуация складывается на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в связи с решением властей Косово ввести запрет с 1 августа на въезд автомобилей с сербскими номерами и выданными в Сербии документами, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам - сохраните мир. Атмосфера доведена до кипения, сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними колени и умолял их, и в конце концов получил обещание. Ситуация сильно осложнена", - сказал на пресс-конференции в воскресенье Вучич.

Министерство обороны Сербии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что сербская армия якобы вошла на территорию Косово.

"Ввиду большого количества дезинформации о неких столкновениях армии Сербии с так называемой косовской полицией, министерство обороны информирует, что армия Сербии не пересекала административную границу и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - говорится в коммюнике Минобороны Сербии.

Ситуация на границе Косово

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края ранее в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Сербия Косово Александр Вучич
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