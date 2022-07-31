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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье прибыл в Сингапур, следует из данных сервиса Flightradar.

Ранее самолет вылетел с Гавайских островов, где он совершил промежуточную посадку после перелета с континентальной части Соединенных Штатов.

Как сообщала пресс-служба Пелоси, она отправилась с официальной поездкой в страны Азии, в ходе которой она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Указывается, что спикер Палаты представителей возглавила американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

При этом в сообщении не упоминается о возможности ее визита на Тайвань, о котором она ранее заявляла.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

США Сингапур Китай Тайвань Нэнси Пелоси
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