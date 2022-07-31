Пелоси объявила о намерении посетить Сингапур, Малайзию, Японию и Южную Корею

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что в ходе поездки в страны Азии посетит Сингапур, Малайзию, Японию и Южную Корею.

Как сообщает CNN, на пути в Азию самолет Пелоси сделал остановку на Гавайях, где она посетила мемориал линкора "Аризона" в Перл-Харбор.

CNN отмечает, что в заявлении не упоминается Тайвань. Ранее некоторые СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей может посетить Тайвань. Эти сообщения вызвали негативную реакцию в КНР.