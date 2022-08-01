Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации.

"Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость. Нам предстоит крайне сложная политическая борьба", - приводит сербское телевидение слова Вучича.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем. Мы будем делать все для того, чтобы утихомирить ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит!" - сказал он.

"Мы завершили встречу в генштабе, до нее начальник генштаба Мойсилович провел разговор с командующим "Сил для Косово" (КФОР). Ожидается, что позже состоится разговор командующего КФОР с представителями косовских сербов", - добавил Вучич.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.