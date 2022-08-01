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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Москва полностью поддерживает конструктивную позицию Белграда в ситуации вокруг Сербии и Косово, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования (косовских властей по новому порядку выдачи документов - ИФ). Слава богу, удалось обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц", - сказал Песков журналистам в понедельник, комментируя по их просьбе сложившуюся ситуацию.

"Поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую и конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте, (поддерживаем - ИФ) призывы к миру и конструктивизм, которые были озвучены президентом Сербии. Считаем, что те страны, которые признали Косово и которые являются гарантами, они должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. И, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены", - подчеркнул пресс-секретарь президент РФ.

Ситуация в Косово осложнилась в воскресенье. В сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Администрация автономного края Косово и Метохия заявила о готовности на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, сообщил сербский телерадиоканал РТС.

Приштина преднамеренно идет на обострение ситуации в Косово, чтобы запустить силовой сценарий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье.

Сербия Косово Дмитрий Песков
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