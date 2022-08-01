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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы
Ситуация в Косовска-Митровице, Косово
Фото: Erkin KeÃ§i/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Администрация автономного края Косово и Метохия готова на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, сообщает сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на косовскую прессу.

"Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе", - передает РТС.

Как отмечает телеканал, "власти Косово пошли на такой шаг по просьбе администрации США".

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края ранее в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Сербия Косово
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