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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В КНДР третий день подряд не регистрируется новых случаев коронавируса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Северной Корее за последние три дня, сообщает ЦТАК.

"Согласно информации государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, с 18:00 30 июля по 18:00 31 июля по всей стране не было зарегистрировано ни одного нового случая лихорадки", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что за период с конца апреля число заболевших составило 4 772 813 человек, выздоровели 4 772 595 человек, еще 144 находятся на лечении.

По состоянию на 5 июля число скончавшихся составило 74 человека.

В прошлом месяце агентство со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в приграничном районе.

Предполагаемыми нулевыми пациентами были названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо дотрагивались до какой-то "странной вещи".

При этом в тексте не уточнялось, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщало, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.

Пхеньян сообщил о первом случае заболевания COVID-19 12 мая. До этого два года власти КНДР утверждали, что в стране не выявлено случаев заболевания коронавирусом.

При этом ежедневный показатель заболеваемости лихорадкой в стране стабильно начал снижаться после пика 15 мая. Тогда выявили около 393 тыс. заболевших за сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 01 августа 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР
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