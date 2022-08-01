SEC включила Alibaba в список китайских компаний с риском делистинга

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США включила акции китайского гиганта электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd в список компаний КНР, которым может грозить делистинг с американского фондового рынка, если работа их аудиторов не будет проверена до весны 2024 года.

Как сообщалось, в прошлом году в США вступил в силу закон (U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA), запрещающий листинг на американских биржах акций компаний, аудиторы которых не проверяются Советом по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Китайским компаниям и их аудиторам придется предоставить доступ к результатам проверок отчетности или вывести акции с американских бирж в 2024 году. Пекин долгое время не разрешал местным компаниям предоставлять зарубежным регуляторам доступ к данным, ссылаясь на требования государственной безопасности.

Alibaba на минувшей неделе объявила о намерении подать заявку на первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже. Переход из вторичного размещения на первичный листинг, как ожидается, состоится к концу 2022 года.

При этом компания также планировала сохранить первичный листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на которой ее акции торгуются с сентября 2014 года. Alibaba провела вторичное размещение в Гонконге в ноябре 2019 года.

Котировки акций Alibaba на торгах в Гонконге в понедельник опускаются на 2,3%. Стоимость ADR компании в Нью-Йорке с начала текущего года упала на 24,7%.