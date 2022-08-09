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Alibaba уволила более 9 тыс. сотрудников во втором квартале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd уволил 9 241 работника в апреле-июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Кварталом ранее компания сократила штат на 4 375 человек. На конец минувшего квартала в Alibaba работали чуть более 245 тыс. сотрудников.

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Alibaba, когда-то являвшаяся крупнейшей по капитализации компанией Китая, потеряла более трети рыночной стоимости за последние 12 месяцев на фоне ужесточения регулирования китайского IT-сектора. Кроме того, фирма столкнулась с угрозой делистинга с американских бирж из-за того, что власти КНР запрещают компаниям предоставлять данные аудиторских проверок американским регуляторам.

Во вторник стало известно, что Alibaba получила одобрение от Гонконгской фондовой биржи на первичный листинг акций. Компания ожидает, что переход со вторичного листинга на первичный состоится до конца текущего года. Эта мера предоставит компании право на включение в программу сотрудничества Гонконгской биржи с биржами материкового Китая, что повысит доступ китайских инвесторов к акциям Alibaba.

Котировки акций Alibaba на торгах в Гонконге во вторник растут на 0,9%. Бумаги компании в Нью-Йорке на дополнительных торгах в понедельник подорожали на 0,3%.

Alibaba
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