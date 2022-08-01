Дефицит платежного баланса Украины в июне составил $2,1 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дефицит сводного платежного баланса Украины в июне 2022 года составил $2,1 млрд против профицита в размере $753 млн в июне прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Профицит текущего счета платежного баланса в июне достиг $218 млн, тогда как в июне прошлого года сложился дефицит в размере $110 млн.

По данным НБУ, за год экспорт и импорт товаров сократились соответственно на 39,8% и 8,6%.

Основным фактором падения объемов экспорта до $2,9 млрд было сокращение экспорта черных и цветных металлов – на 64,2%. Также наблюдалось снижение экспорта продовольственных товаров на 6,1%, продукции химической промышленности – на 52,4%, древесины и изделий из нее – на 13,2%, минеральных продуктов (в том числе руд) – на 62,4%, продукции машиностроения – на 47,5%.

Импорт товаров уменьшился до $4,8 млрд, в том числе неэнергетический импорт – на 16,9%. В частности, импорт промышленных изделий снизился на 11,8%, продукции машиностроения – на 22,9%, продовольственных товаров – на 10,3%, черных и цветных металлов – на 49,6%, продукции химпромышленности – на 31,6%, древесины и изделий из нее – на 56%. В то же время энергетический импорт вырос на 35,4%.

По сравнению с маем текущего года экспорт в июне вырос на 10,8%, импорт - на 28%.

В июне был зафиксирован дефицит торговли услугами в размере $1,2 млрд против профицита в $235 млн годом ранее. НБУ объяснил это ростом беженцев за рубежом и их расходов там.

Экспорт услуг сократился на 17%, импорт – вырос в 2 раза.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне текущего года составило $220 млн против $109 млн в июне предыдущего года.

Чистый отток по финансовому счету достиг $2,3 млрд (в июне 2021 года - $800 млн), что обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора. Чистый приток по операциям госсектора равнялся $1,8 млрд (отток $800 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне оценивается в $224 млн (годом ранее - $327 млн).

По данным центробанка, чистый рост внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составил $1,9 млрд, что обусловлено ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $1,7 млрд и чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на $16 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в июне выросла на $2,5 млрд за счет роста чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $1,7 млрд и увеличения объемов наличной валюты вне банков на $915 млн (снова за счет беженцев).

По состоянию на 1 июля 2022 года объем международных резервов составил $22,8 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,3 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит показателя в размере $5,3 млрд.