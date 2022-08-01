Fitch понизило рейтинги "Нафтогаза Украины", Ferrexpo и евробондов "Укрэнерго"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings понизило рейтинги НАК "Нафтогаз Украины", горнорудной компании Ferrexpo plc и еврооблигаций системного оператора "Укрэнерго".

"Понижение рейтингов отражает неурегулированный дефолт по платежам, объявление об обмене проблемной задолженности и ухудшение операционных условий соответственно", - говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинговое действие последовало за понижением суверенного рейтинга Украины в июле с "CCC" до "C".

Агентство, в частности, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза" в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C" после истечения льготного периода приходившегося на 19 июля погашения еврооблигаций и отказа держателей облигаций об отсрочке выплат. "Нафтогаз" планирует подать альтернативный запрос согласия, пока же приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "C" с рейтингом возвратности активов "RR4", говорится в пресс-релизе.

Fitch уточняет, что нынешний рейтинг "Нафтогаза" отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе, однако как только реструктуризация долга будет завершена, агентство рассмотрит связь НАК с государством и потенциальное ее влияние на рейтинг компании.

В отношении Ferrexpo агентство понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте с "B-" до "CCC+" и исключило его из списка Rating Watch "негативный" в связи с ухудшением условий работы на Украине и повышением страновых рисков.

"Рейтинг отражает высокую неопределенность в отношении операционных и финансовых показателей Ferrexpo (. . .). Однако чистая денежная позиция Ferrexpo и отсутствие существенной финансовой задолженности делают ее более устойчивой по сравнению с другими украинскими компаниями", - отмечается в сообщении.

Fitch констатирует, что из-за узких мест в логистике экспортные возможности Ferrexpo сократились, а затраты на логистику увеличились, компания объявила о форс-мажоре по некоторым из своих морских контрактов и в среднесрочной перспективе продолжит работать с пониженной загрузкой.

Агентство предполагает, что свободный денежный поток Ferrexpo в целом будет нейтральным в 2022-2024 годах, однако отмечает, что его финансовые прогнозы недостаточно точны ввиду событий вокруг Украины.

Что касается "Укрэнерго", которое вслед за государством предложило отсрочку выплат на два года по гарантированным государством пятилетним еврооблигациям-2026 на $825 млн, Fitch понизило приоритетный необеспеченный рейтинг этих бумаг с "CCC" до "C". Рейтинг возвратности активов составляет "RR".

"Необходимость поддерживать работоспособность энергосети поглощает имеющиеся у компании ресурсы и оказывает давление на слабую ликвидность", - указывается в пресс-релизе.

По мнению агентства, новые источники доходов от увеличения экспорта электроэнергии в основном в Словакию и Румынию могут оказаться недостаточными для снижения давления на ликвидность, поэтому компания не сможет погасить основную сумму долга и процентные платежи, подлежащие выплате в ноябре этого года.

Агентство уточнило, что на сегодняшний день около 5% инфраструктуры электропередачи "Укрэнерго" повреждено, а 15% активов компании, исходя из длины ЛЭП и количества электроподстанций, находятся на территории, не контролируемой киевскими властями.