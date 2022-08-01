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В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

Это первый случай смерти пациента в Азии

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян
Фото: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индийские власти в понедельник подтвердили, что причиной смерти в минувшую субботу 22-летнего мужчины стало заражение оспой обезьян, сообщает The Indian Express.

Это первый подтвержденный случай смерти человека в Азии в результате заражения оспой обезьян. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки и по одному - в Европе и в Бразилии.

Гражданин Индии прибыл в индийский штат Керала 21 июля из ОАЭ. За день до возвращения в Индию анализы показали у него наличие оспы обезьян, однако он не обращался за помощью в больницу вплоть до 26 июля, когда у него начались жар и утомление.

СМИ уточняют, что всего в Индии выявили не менее пяти случаев заражения людей оспой обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.

Индия
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