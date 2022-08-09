Первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Молдавии зарегистрирован первый случай заболевания человека оспой обезьян, сообщила в соцсетях министр здравоохранения страны Алла Немеренко.

По ее словам, заболевший - иностранец, приехавший в Молдавию из США по служебным делам.

"Пострадавший обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ, где его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы - жар, слабость и сыпь. Взятые у больного анализы проверили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", - написала министр.

Как выяснилось, в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.