Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

США выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности в размере $550 млн, сообщил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине (...) и проинформировали их о новом пакете помощи в сфере безопасности на $550 млн, который сегодня одобрит администрация Байдена", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Ранее сообщалось, что всего с февраля Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в около $8 млрд.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Боррель счел, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

SEC обвинила 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });