ФРГ поставляет Украине новейшее оружие, которого еще нет на вооружении бундесвера

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы поставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь", - сообщил он в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Шольц отметил, что в настоящее время ФРГ перешла к поставкам "более сложных и дорогостоящих систем": самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня, зенитных комплексов, контрбатарейных радаров.

"Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено еще очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвер", - добавил канцлер.

По его словам, украинцы проходят обучение на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии.

"И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - подчеркнул Шольц.

Он назвал "неправдой" появившиеся сообщения, что Германия сокращает военную помощь Киеву.