Два тела найдены в сгоревшем автомобиле в зоне лесных пожаров в Калифорнии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Два человеческих трупа были найдены внутри обгоревшего автомобиля на подъездной дорожке в зоне лесного пожара в Калифорнии, который в понедельник охватил огромную площадь на западе США. Об этом сообщает Associated Press.

Пожар названный "Маккинни" в Северной Калифорнии, недалеко от границы штата с Орегоном, разгорелся почти до 225 квадратных километров после извержения в пятницу в национальном лесу Кламат. На данный момент это крупнейший лесной пожар в Калифорнии за год, и официальные лица еще не определили причину.

Автомобиль и тела были найдены в воскресенье утром на подъездной дорожке жилого дома недалеко от отдаленной общины Кламат-Ривер, говорится в заявлении офиса шерифа округа Сискию.

Кроме того, в результате пожара почти 5000 домов и других строений оказались под угрозой, и неизвестное количество зданий сгорело, сообщили в Лесной службы США.