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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за оспы обезьян

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о режиме чрезвычайной ситуации в связи с распространением в штате оспы обезьян, сообщает Associated Press.

"Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК в борьбе со стигматизацией", - цитирует заявление Ньюсома агентство.

По его словам, объявление режима ЧС поможет штату координировать общегосударственные ответные меры, изыскивать больше вакцин и вести информационно-просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и вакцины.

Отмечается, что Калифорния получила более 61 тыс. доз вакцины и распределила более 25 тыс.доз.

Ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был введен в штате Нью-Йорк и городе Сан-Франциско.

К настоящему времени Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил более 5 тыс. случаев заражения оспой обезьян в США.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении. Всего ВОЗ зафиксировала более 18 тыс. случаев заражения людей этим заболеванием в 78 странах. Большинство случаев приходится на Европу.

Калифорния Гэвин Ньюсом
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