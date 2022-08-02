Блинкен обвинил талибов в нарушении договоренностей за укрытие аз-Завахири

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан", (запрещено в РФ как террористическое), укрывая в Кабуле лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) грубо нарушили ранее достигнутые договоренности о принятых на себя обязательствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Они приняли и укрывали в Кабуле лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, чем грубо нарушил соглашение, достигнутое в Дохе", - говорится в распространенном американским Госдепартаментом заявлении Блинкена.

Он отметил, что было также нарушено ранее принятое руководством движения на себя обязательство не позволять террористам использовать афганскую территорию.

"Они (талибы - ИФ) также предали афганский народ и свое стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Тем не менее, по словам Блинкена, даже в таких условиях США продолжат оказание афганскому народу гуманитарной помощи.

"После ликвидации Завахири мир стал более безопасным, Соединенные Штаты продолжат решительно действовать против тех, кто будет угрожать нашей стране, нашему народу или нашим союзникам и партнерам", - подчеркнул он.

Ранее о ликвидации Завахири официально объявил президент США Джо Байден.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

"Аль-Каида" - запрещенная в РФ террористическая организация.