Талибы подтвердили удар беспилотников США по дому в Кабуле в ночь на 31 июля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) подтвердило сообщения американцев о том, что в ночь на 31 июля США нанесли авиаудар по жилому дому в центре Кабула.

Представитель администрации Джо Байдена заявил журналистам, что 30 июля в 21:48 по восточному времени США (14:48 по Москве) по конспиративной квартире в Кабуле были выпущены две ракеты Hellfire и был убит лидер "Аль-Каиды" (признана в России террористической сетью и запрещена) Айман аз-Завахири. По словам чиновника, талибов о готовящейся операции не предупреждали. Вскоре гибель аз-Завахири подтвердил президент Байден.

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид информацию о гибели лидера "Аль-Каиды" не комментировал. Однако он написал в микроблоге, что расследование талибских спецслужб выявило, что "во второй день первого месяца текущего 1444 года по хиджре (1444 год по хиджре наступил 29 июля - ИФ) американские беспилотники совершили воздушный налет на жилой дом в Кабуле. От имени талибов он осудил это нападение за нарушение международных договоренностей и предупредил, что подобные действия противоречат как интересам Афганистана, так и интересам США.

После того как было объявлено о гибели лидера "Аль-Каиды", представители Вашингтона заявили, что лидеры талибов знали, что аз-Завахири скрывается в Афганистане, и укрывали его. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим обвинил Талибан в нарушении соглашений, достигнутых в Дохе.

Антиталибская оппозиция заявила, что еще год предупреждала США, что лидеры "Аль-Каиды" находятся в Афганистане. Глава отдела внешних связей Национальный фронт спасения Афганистана (НФСА) Али Майсам Назари написал в своем блоге, что Штатам потребовался год, чтобы отреагировать на предупреждения НФСА о нахождении лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане, и что страна остается убежищем для алькайдовцев.

"Что означает убийство Аймана аз-Завахири в дипломатическом районе Кабула? Нужны ли миру дополнительные доказательства? Конечно, проблема не только в "Аль-Каиде", "Талибан" - это широкий зонтик для всех террористических группировок. Мир должен знать, что "Талибан" неотделим от международного терроризма", - написал в своем микроблоге лидер афганских узбеков, бывший первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум.