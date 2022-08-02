Шойгу сообщил о 34 сбитых в июле украинских самолетах и перехвате 39 ракет ОТРК "Точка-У"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на Украине в июле сбито 34 самолёта противника, перехвачено 39 ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Точка-У", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Российские Вооружённые силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобождённых районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолёта, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу.

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Гарпун". А также - шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS", - сказал министр обороны.

Также, по его словам, за прошедшие две недели Вооружённые силы Украины "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и "ЭнЛо", а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа "Стингер"".

Шойгу добавил, что шесть населённых пунктов Донецкой народной республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идёт планово.

"После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское", - сказал он. "Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", - сообщил Шойгу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.