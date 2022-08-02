Что произошло за день: вторник, 2 августа

Новые санкции США против России, прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань, признание "Азова" террористической организацией

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США расширили санкции против России. В список включены Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший. Под санкции попали ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании, фонд "Сколково". Кроме того, Штаты вводят визовые ограничения против 893 российских официальных лиц.

- Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Ранее этот визит официально не анонсировали. МИД Китая заявил США протест в связи с приездом Пелоси. Между тем в заявлении спикера говорится, что визит делегации во главе с ней нацелен на поддержку демократии на Тайване. Армия КНР в ближайшее время начнет серию операций близ Тайваня, сообщил китайский телеканал CGTN.

- Сергей Шойгу сообщил о 34 сбитых в июле украинских самолетах и перехвате 39 ракет ОТРК "Точка-У". Министр обороны РФ на селекторном совещании заявил, что шесть населенных пунктов ДНР освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, процесс идет планово.

- ВС РФ признал украинский полк "Азов" террористической организацией. В Генпрокуратуре России пояснили, что отныне участие в "Азове" является уголовно наказуемым деянием.

- МИД РФ допустил разрыв отношений с США при признании России страной - спонсором терроризма.

- В России выявили 9 560 новых случаев COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 962 человека. Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах.

- Первый россиянин, заразившийся оспой обезьян, выписан из больницы. Источник в Роспотребнадзоре заявил, что выписанный пациент не представляет опасности.