Финансовый регулятор Нью-Йорка оштрафовал криптобиржу Robinhood на $30 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал оператора криптовалютной биржи Robinhood Markets на $30 млн за нарушения правил в сфере противодействия отмыванию средств и кибербезопасности. Об этом пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение регулятора.

Это стало первым штрафом, выписанным регулятором компании, работающей в сфере криптовалют.

Согласно сообщению NYDFS, Robinhood не осуществляла должную поддержку и сертификацию необходимых программ в сфере противодействия отмыванию денег и киберпреступлений. Это произошло по недосмотру менеджмента и из-за того, что руководство направляло на эти цели недостаточные денежные и человеческие ресурсы по мере роста бизнеса и числа клиентов.

Акции Robinhood дорожают на 0,3% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании упала на 49%, до $7,89 млрд.