Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Трейдинговая платформа Robinhood сократит штат еще на 23%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, планирует уволить около 23% сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации и снижения торговой активности.

В апреле компания объявила о сокращении штата на 9%, однако этого оказалось недостаточно, говорится в сообщении главы Robinhood Влада Тенева.

"С тех пор мы наблюдали дальнейшее ухудшение макроэкономической среды, с рекордной за 40 лет инфляцией и обвалом рынка криптовалют, - написал Тенев. - Это привело к дополнительному сокращению торговой активности клиентов".

Сокращения затронут сотрудников во всех сферах деятельности компании, но основной удар придется на маркетинг и разработку программных продуктов.

Также во вторник Robinhood на день раньше, чем ожидалось, опубликовала отчетность за второй квартал.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $295 млн, или 34 цента на акцию, по сравнению с убытком в $392 млн, или 45 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 6%, до $318 млн. Показатели в целом совпали с ожиданиями рынка.

Число клиентов компании, проявляющих активность не реже одного раза в месяц, упало на 1,9 млн относительно предыдущего квартала, а объем активов на ответственном хранении рухнул на 31%, до $64,2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Robinhood упала на 48% - до $7,88 млрд.

Robinhood США Влад Тенев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Грузовой трафик на М11 между Москвой и Петербургом с марта упал на 40%

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen в I полугодии утроилась

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });