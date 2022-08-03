Трейдинговая платформа Robinhood сократит штат еще на 23%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, планирует уволить около 23% сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации и снижения торговой активности.

В апреле компания объявила о сокращении штата на 9%, однако этого оказалось недостаточно, говорится в сообщении главы Robinhood Влада Тенева.

"С тех пор мы наблюдали дальнейшее ухудшение макроэкономической среды, с рекордной за 40 лет инфляцией и обвалом рынка криптовалют, - написал Тенев. - Это привело к дополнительному сокращению торговой активности клиентов".

Сокращения затронут сотрудников во всех сферах деятельности компании, но основной удар придется на маркетинг и разработку программных продуктов.

Также во вторник Robinhood на день раньше, чем ожидалось, опубликовала отчетность за второй квартал.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $295 млн, или 34 цента на акцию, по сравнению с убытком в $392 млн, или 45 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 6%, до $318 млн. Показатели в целом совпали с ожиданиями рынка.

Число клиентов компании, проявляющих активность не реже одного раза в месяц, упало на 1,9 млн относительно предыдущего квартала, а объем активов на ответственном хранении рухнул на 31%, до $64,2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Robinhood упала на 48% - до $7,88 млрд.