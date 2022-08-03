Китай: насколько серьезно очередное предупреждение?

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Взгляды всего мира сегодня прикованы к визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай на это отреагировал очень жестко. К чему все этой приведет: к дальнейшему обострению двусторонних, а значит и мировых отношений, или наоборот, стороны поиграв друг у друга на нервах пойдут на мировую?

Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Руководителем экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии Института Китая и современной Азии РАН, доцентом Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидатом исторических наук Андреем Виноградовым.

И вновь очередное серьезное предупреждение, или уже все реально серьезно?

- Вы китаист в третьем поколении, значит можете оценить настоящие события в своей ретроспективе. В связи с этим: было время, когда ходила расхожая поговорка - "трехсотое или пятисотое китайское предупреждение" Соединенным штатам. Последние события с мгновенно организованными учениями на море и воздухе свидетельствуют, что этот период закончился и Китай теперь сразу же будет жестко реагировать, вплоть до угрозы реального применения военной силы?

- Может быть и "тысяча первое предупреждение". Вопрос в другом – насколько они серьезны. А этот вопрос упирается в то, насколько они конкретны? Пока, несмотря на все угрозы со стороны Китая и воинственную риторику, ничего конкретного не сказали. Китай оставил себе свободу для маневра.

Впрочем, соглашусь, что по сравнению с временами Мао и особенно Дэна Сяопина Китай стал сильнее и, как следствие, где-то даже наглее – вспомните так называемую "дипломатию боевых волков", которую они некоторое время назад пытались проводить…

- Можно поподробнее об этой "дипломатии"?

- "Дипломатия боевых волков" - появившийся пару лет назад неологизм, обозначающий новый, агрессивный стиль китайской дипломатии Wolf Warrior Diplomacy. Считается, что он навеян названиями китайских блокбастеров "Боевой волк" и "Боевой волк -2". Дилогия о "Боевом волке" была очень популярна в Китае, вторая часть собрала в прокате более 800 млн долларов, став самым кассовым фильмом в истории КНР. Фильм о том, как китайский спецназовец в Африке спасает китайских граждан, а заодно и местное государство от повстанцев и помогающих им западных наемников. Главная мысль фильма – в том, что "Китай готов отстаивать свои интересы в любой точки мира".

На самом деле, как мне представляется, эта "дипломатия" была связана с попытками китайских представителей (особенно, в странах на которые, как считают в Пекине, можно надавить, например, в Казахстане) выполнить указания Си Цзиньпина о более активной китайской внешней политике. Это в отличие от установок Дэн Сяопина, наиболее известная из которых – "не высовываться", вылилось в довольно жесткие, а иногда и просто грубые комментарии китайских представителей, в том числе высокого ранга, в соцсетях и т.п., в письмах в адрес официальных органов и даже СМИ стран пребывания. В них содержались требования изменить тональность в освещении Китая или отношение к китайским гражданам.

Сегодня от этой практики вроде отказались.

- Таким образом, Китай возвращается сейчас к такой острой форме дипломатии?

- Не совсем так. Неоднократно уже говорилось, что в преддверии ХХ съезда Китаю обострение обстановки невыгодно. И это действительно так – они собираются рапортовать об успехах, достигнутых за время 10-летнего правления Си Цзиньпина. И выбирать его на очередной срок. Зачем им омрачать праздник войной с Тайванем и тем более с США?

На мой взгляд, если они и будут предпринимать какие-то решительные шаги по поводу Тайваня, то это будет ближе к концу правления Си (если к тому времени проблема не решится эволюционным путем). Тогда это будет важно с точки зрения места Си Цзиньпина в истории – если ему удастся еще и вернуть Тайвань "в лоно Родины", тогда он точно встанет в один ряд с Мао Цзэдуном (с Дэном ему уже скучно соревноваться)…

Надо знать, когда перестать дразнить!

- Не считаете ли вы, что демонстративная поездка Пелоси на Тайвань это возможная проверка Вашингтона до какой черты можно "дразнить" Китай в политическом плане?

- Мне кажется, что тут имеет место желание части американского истеблишмента поиграть мускулами и набрать очки перед парламентскими выборами. И немножко дистанцироваться от Байдена – недаром они все время подчеркивают, что Пелоси ему не подчиняется. Отсюда – некоторая демонстративность и элементы шоу – весь мир следил за тем, долетит или не долетит и что в результате будет.

Но в целом – разумеется, это "проверка на прочность" - и Китая, и себя тоже - до какой степени конфронтации можно дойти без летальных последствий… И чем может ответить Китай на сегодняшний день.

В общем, у кого крепче нервы…

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, то бишь про экономику…

- Если это проверка, то можно ли ожидать нечто подобное в сфере экономики. Или это уже пройденный этап?

- Да, об экономике все сегодня, похоже, уже забыли. И очень зря. Впрочем, всеобщий экономический кризис и так углубляется и других методов из него выйти, кроме как через обострение политической ситуации в мире (раньше говорили – через войну), пока не наблюдается.

- Товарооборот Китая с США почти триллион долларов– если положить на обе руки две эти проблемы , то не перевесит ли нежелание потерять триллион, и не приведет ли это к попыткам Пекина найти решение проблемы исходя из интересов США?

- По итогам 2021 года – 755 млрд долларов торговый оборот Китая с США. Но США на сегодня – уже не главный торговый партнер Китая в мире. Также как с ЕС – объем торговли Китая со странами АСЕАН превышает (по отдельности) и объем американо-китайской торговли, и объем торговли Китая со странами ЕС. А в целом объем торговли Китая со всеми странами мира – 6,05 трлн долларов. То есть объем торговли с США – чуть больше 12% . Это много, но не критично. В данном случае лицо для Китая – важнее. А также имидж лидера развивающихся стран и защитника справедливого международного порядка (а также несправедливо обиженных Западом стран). Так что нет – по принципиальным вопросам Китай на уступки не пойдет, у него тоже очень многое поставлено на карту.

Средневековая ловушка играет и сегодня!

- Есть ли дилемма: выигрыш в экономики – за счет уступок в политике?

- Вспомним " Ловушку Фукидида" и все, что с этим связано. Там ответ на этот вопрос.

- Вспомним… И?

- Ловушка Фукидида – это очень модный термин особенно в последние годы и в китайской и в американской среде специалистов по международным отношениям . Впервые использован Грэмом Аллисоном в 2012 году в статье, опубликованной в Financial Times. Он там цитировал историка Пелопонесской войны Фукидида, который утверждал, что "возвышение Афин и страх, который они внушали Спарте сделали войну неизбежной". Смысл этого термина (ловушка Фукидида) в том , что страх перед возвышением новой, развивающейся державы заставляет действующего гегемона начать против нее войну, чтобы предотвратить это возвышение. Понятно, что эта концепция для описания китайской- американских отношений оказалась сегодня очень близкой китайцам.

- И все же дилемма: или экономика, или политика - существует перед Китаем?

- Сегодня вопрос стоит по-другому – на какие экономические жертвы готовы пойти мировые лидеры для того, чтобы добиться успеха в политике? И это касается не только Китая и США, разумеется. Но и остальных – например, европейских стран в конфликте с Россией.