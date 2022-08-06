Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Южная Корея выразила озабоченность обстановкой в Тайваньском проливе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, выступая на Восточноазиатском саммите в Пномпене, заявил, что в Сеуле обеспокоены нагнетанием напряженности в Тайваньском проливе и выступают против изменений статус-кво в регионе силовыми методами.

"Пак сказал, что обостряющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может подорвать политическую и экономическую стабильность в регионе, подчеркнув, что его негативное влияние может распространиться на Корейский полуостров", - говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Пак Чин подчеркнул, что Республика Корея продолжает поддерживать принцип "одного Китая". Агентство Yonhap отмечает, что он заявил об этом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Ван И.

Дипломат затронул вопрос об угрозах от развивающейся ракетной и ядерной программ КНДР, и призвал к "единому жесткому " ответу на "провокации" Пхеньяна.

Как пишет Yonhap, ссылаясь на информированные источники, Пак Чин в ходе неформальных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в кулуарах форума "выразил обеспокоенность по поводу возможности седьмого ядерного испытания Пхеньяна и призвал Москву к конструктивной роли" в урегулировании проблем Корейского полуострова.

МИД РК сообщил, что Пак Чин в беседе с Лавровым также выразил надежду на скорейшее восстановление мира на Украине и нормализацию двусторонних отношений.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин в связи с этим заявил США протест, поскольку визит, по его оценке, стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США.

Пекин 4 августа начал масштабные военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками. Учения продлятся до 7 августа.

Кроме того, Китай уже ввел запрет на ввоз с Тайваня цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Южная Корея Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США

Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Израиль мобилизует 25 тыс. резервистов на фоне ситуации вокруг сектора Газа

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });