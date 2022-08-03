AMD во II квартале сократила чистую прибыль в 1,6 раза при рекордной выручке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices во втором квартале 2022 года сократил чистую прибыль в 1,6 раза, однако выручка подскочила на 70% и стала рекордной восьмой квартал подряд.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $447 млн, или $0,27 в расчете на акцию, по сравнению со $710 млн, или $0,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,05 на акцию по сравнению с $0,63 на акцию в прошлом году.

Квартальная выручка AMD увеличилась до рекордных $6,55 млрд с $3,85 млрд за аналогичный период годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,03 при выручке в $6,53 млрд. Сама компания ожидала квартальную выручку в диапазоне $6,3-6,7 млрд.

Выручка подразделения, которое, в частности, занимается продажей продукции для дата-центров и игровых консолей, увеличилась до $1,49 млрд по сравнению с $813 млн годом ранее. Таким образом, показатель подскочил на 83%.

AMD улучшила прогноз выручки на текущий год и теперь ожидает получить $26,6 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $26 млрд. Прогноз экспертов для показателя составляет $26,21 млрд.

В третьем квартале, как ожидается, выручка составит $6,5-6,9 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $6,84 млрд.

Акции AMD подешевели на 6,9% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании упала на 31%.