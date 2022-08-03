Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду вылетел с острова Тайвань, сообщают западные СМИ, ведущие трансляцию из аэропорта.

Этот необъявленный визит Пелоси приковал внимание мировых СМИ и политиков, так как вызвал резкое недовольство в Пекине.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила спикеру высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден благожелательных облаков".

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.

Пелоси начала турне по азиатским странам 31 июля. В этот же день ее офисом был обнародован маршрут спикера, в него вошли визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О Тайване тогда ничего сказано не было.