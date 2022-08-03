Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду вылетел с острова Тайвань, сообщают западные СМИ, ведущие трансляцию из аэропорта.

Этот необъявленный визит Пелоси приковал внимание мировых СМИ и политиков, так как вызвал резкое недовольство в Пекине.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила спикеру высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден благожелательных облаков".

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.

Пелоси начала турне по азиатским странам 31 июля. В этот же день ее офисом был обнародован маршрут спикера, в него вошли визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О Тайване тогда ничего сказано не было.

США Нэнси Пелоси Тайвань Китай КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ремонт поврежденного моста в Херсоне запланировали завершить на следующей неделе

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых союзов на Украине

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Львовской области базы с вооружением из Польши

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Пелоси назвала целью визита на Тайвань демонстрацию поддержки США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });