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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань

Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань
Фото: Annabelle Chih/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы МИД КНР Се Фэн во вторник вызвал американского посла Николаса Бернса, выразил протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает CGTN.

"Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник вечером вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил жесткое возражение против визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - передает CGTN.

Ранее сообщалось, что американский спецборт Boeing C-40C с Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.

Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии - Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. Указывалось, что Пелоси возглавляет американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

О возможности ее визита на Тайвань, о котором она ранее заявляла, официально не указывалось. Между тем власти Тайваня подтверждали возможность того, что она посетит остров.

Напряженность вокруг визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

США Китай Тайвань Нэнси Пелоси
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