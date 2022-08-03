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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Первое судно с украинской кукурузой успешно прошло проверку в Стамбуле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Специалисты из Совместного координационного центра в Стамбуле завершили проверку сухогруза Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы с Украины на борту, передает агентство "Анадолу".

Теперь, как ожидается, судно возьмет курс на Ливан.

Ранее сообщалось, что в среду инспекторы и представители делегаций из России, Украины, Турции и ООН прибыли на борт судна для проведения проверки на соответствие груза условиям соглашения, подписанного в июле.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

Первое судно с украинским зерном на борту (сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне) покинуло порт Одессы 1 августа.

Турция Стамбул Украина
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