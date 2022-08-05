Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Еще три судна, на борту которых находится украинская кукуруза, покинули порты Одессы, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Согласно информации турецкого ведомства, судна направляются по разным маршрутам - в Турцию, Великобританию и Ирландию. На их борту находится груз общим весом в примерно 58 тыс. тонн.

Ожидается, что все три судна сначала досмотрят в Стамбуле представители Совместного координационного центра (СКЦ).

Ранее сообщалось, что СКЦ в Стамбуле дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще трех судов с кукурузой с Украины. "Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия. Сухогруз Rojen, стоящий на якоре в Черноморске, проследует в британский Тизпорт", - говорилось на сайте ООН.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на Украине - Черноморска, Одессы и Южного.

1 августа судно Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Одессы, оно идет под флагом Сьерра-Леоне и в настоящее время направляется в Ливан.