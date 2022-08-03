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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Россия выдала Латвии наркоторговца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россия экстрадирует в Латвию гражданина этой страны, осуждённого на родине за торговлю наркотиками, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Из России экстрадирован гражданин Латвийской Республики Сергейс Михайловс. В стране гражданской принадлежности он осужден за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору", - сказала Волк.

Она сообщила, что, по информации латвийской стороны, в 2012 году мужчина вместе со своими пособниками незаконно приобрел, хранил и сбывал наркотические средства на территории Латвии.

"Он скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что Сергейс Михайловс находится на территории Санкт-Петербурга", - сказала представитель МВД.

В августе 2021 года при участии сотрудников отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскиваемый был задержан, а теперь выдан Латвии.

Ранее в среду МВД сообщило об экстрадиции в Чехию гражданина Казахстана, осуждённого за серию краж.

Латвия Рига
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