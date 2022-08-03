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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В НКР сообщили о двух погибших и 14 раненых военных в результате обострения обстановки

Непризнанная НКР объявила частичную военную мобилизацию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли, 14 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

"3 августа с 09:00 (08:00 по Москве) подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив режим перемирия, нанесли удары по боевым позициям Армии обороны и постоянному месту дислокаций одной из воинских частей с применением минометов, гранатометов и беспилотников, в результате чего военнослужащие Гурген Габриелян и Артур Хачатрян погибли", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

В ведомстве отметили, что еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В непризнанной НКР объявлена частичная военная мобилизация на фоне обострения обстановки.

"3 августа президент Республики Арцах (армянское название НКР - ИФ) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", - сообщает пресс-служба главы непризнанной республики.

Ранее Минобороны непризнанной НКР сообщило, что один военнослужащий погиб и что еще восемь ранены в результате ударов вооруженных сил Азербайджана из беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь официальный Баку утром в среду обвинил военно-политическое руководство Армении в гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны.

Нагорно-Карабахская республика НКР
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