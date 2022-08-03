Военные РФ заявили о нарушении со стороны ВС Азербайджана режима прекращения огня в Карабахе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась.

"Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности (миротворческого - ИФ) контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", - говорится в бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки", - сообщили в оборонном ведомстве.

Там заявили, что российские миротворческие подразделения провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - сообщили военные.