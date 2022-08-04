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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Спецпосланник США по Ирану запланировал отправиться в Вену на переговоры по СВПД

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что собирается поехать в Вену для продолжения переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Веду подготовку к поездке в Вену на переговоры, в основе которых лежат предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля", - написал Мэлли в твиттере.

"Мы мало что ждем, но США приветствуют усилия ЕС, и готовятся предпринять добросовестную попытку добиться сделки. Скоро станет ясно, готов ли Иран сделать то же самое", - добавил он.

В конце июля Боррель представил предложения по возобновлению СВПД. Он сообщил, что его предложение "включает все достигнутые всеми сторонами компромиссы". Накануне в МИД Ирана после изучения инициативы Борреля поддержали идею возобновления переговоров.

В среду "Мехр" сообщило со ссылкой на МИД Ирана, что иранская делегация отправится в Вену для переговоров по ядерной сделке. В свою очередь издание Tehran Times отмечало, что переговоры пройдут 4 августа.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что привело к постепенному отказу Тегерана от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд переговоров прервался в марте и до сих пор не возобновился.

США Иран Роберт Мэлли
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