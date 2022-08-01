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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В ЕС рассчитывают на быструю реакцию участников СВПД на предложение Борреля

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Брюсселе ожидают реакции участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на предложение по соглашению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

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"Конечно, мы ожидаем реакции от всех. (...) Мы ожидаем быстрой реакции. Мы надеемся суметь быстро возобновить переговоры в Вене", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, какое развитие получила инициатива Борреля, призвавшего срочно принимать решения по восстановлению СВПД и предложившего компромиссный текст соглашения.

"Нам не хватает времени. Окно возможностей закрывается. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) довел до всех сторон то, что он считает наилучшим возможным соглашением, и он не жалеет усилий и ведет обсуждения со всеми сторонами и работает с Соединенными Штатами, чтобы добиться соглашения на основе своего предложения", - добавил представитель Борреля.

Глава европейской дипломатии опубликовал 30 июля статью, в которой выразил мнение, что после 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене по возобновлению СВПД "пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано".

"Сейчас я положил на стол текст, в котором подробно рассматривается отмена санкций, а также шаги в ядерной области, необходимые для восстановления СВПД. Этот текст представляет собой наилучшую возможную сделку, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", - объяснил Боррель.

"Это не идеальное соглашение, но оно охватывает все существенные элементы и включает в себя с трудом достигнутые всеми сторонами компромиссы", - указал высокий представитель ЕС.

По его словам, "решения должны быть приняты сейчас, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки".

Жозеп Боррель Пьер Стано
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