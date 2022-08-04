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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Чистая прибыль Toyota в I финквартале сократилась на 18%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp снизил чистую прибыль на 18% в первом квартале текущего финансового года, хуже прогнозов рынка, однако рост выручки превысил ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила 736,82 млрд иен ($5,5 млрд) по сравнению с 897,8 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 756,8 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась на 7%, до 8,49 трлн иен. Это показатель превзошел прогноз аналитиков Quick, которые ожидали выручку в 8,17 трлн иен.

Операционная прибыль упала на 42%, до 578,66 млрд иен. В Японии операционная прибыль сократилась на треть, до 337,6 млрд иен, в Северной Америке – более чем в два раза, до 88 млрд иен, в Европе показатель понизился почти на четверть и составил 23,6 млрд иен. В Азии компания сумела увеличить операционную прибыль на 15%, до 192,2 млрд иен.

Продажи автомобилей Toyota в минувшем квартале снизились до 2,54 млн автомобилей с 2,76 млн годом ранее.

Toyota ожидает снижения чистой прибыли в текущем финансовом году на 17%, до 2,36 трлн иен, и роста выручки на 9,9%, до 34,5 трлн иен. За этот период компания по-прежнему рассчитывает продать 10,7 млн автомобилей.

Акции Toyota дешевеют почти на 3% на торгах в четверг. За последние три месяца рыночная капитализация компании снизилась на 6,1%, до 29,84 трлн иен.

Toyota
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