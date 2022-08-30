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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Производство автомобилей Toyota четыре месяца подряд было ниже плана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В июле Toyota Motor Corp. выпустила 706 547 автомобилей, на 8,6% меньше, чем в июле 2021 года при целевом показателе 800 тысяч. Производство корпорации четвертый месяц оказывается ниже целевого уровня.

За первые четыре месяца текущего финансового года , который начался в апреле, Toyota произвела автомобилей на 10,3% меньше, чем запланировала.

Компания связывает снижение производства с сохраняющимся дефицитом полупроводниковых компонентов, приостановкой работ заводов из-за вспышек коронавируса в Азии, тяжелыми погодными условиями и отзывами ряда партий автомобилей.

В июле производство машин Toyota на зарубежных заводах выросло на 4,5% и достигло рекордных 484 730 благодаря повышению показателей в Европе, Китае и Азии. Выпуск автомобилей на заводах в Японии рухнул на 28,2%.

Компания сообщила, что планирует нарастить производство к ноябрю по мере улучшения ситуации с поставками. В сентябре она ожидает выпустить 850 тысяч машин, что будет рекордом для этого месяца. Toyota также сохраняет целевой показатель производства на год на уровне 9,7 млн автомобилей.

Toyota Motor Япония Азия Китай Европа
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