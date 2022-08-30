Производство автомобилей Toyota четыре месяца подряд было ниже плана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В июле Toyota Motor Corp. выпустила 706 547 автомобилей, на 8,6% меньше, чем в июле 2021 года при целевом показателе 800 тысяч. Производство корпорации четвертый месяц оказывается ниже целевого уровня.

За первые четыре месяца текущего финансового года , который начался в апреле, Toyota произвела автомобилей на 10,3% меньше, чем запланировала.

Компания связывает снижение производства с сохраняющимся дефицитом полупроводниковых компонентов, приостановкой работ заводов из-за вспышек коронавируса в Азии, тяжелыми погодными условиями и отзывами ряда партий автомобилей.

В июле производство машин Toyota на зарубежных заводах выросло на 4,5% и достигло рекордных 484 730 благодаря повышению показателей в Европе, Китае и Азии. Выпуск автомобилей на заводах в Японии рухнул на 28,2%.

Компания сообщила, что планирует нарастить производство к ноябрю по мере улучшения ситуации с поставками. В сентябре она ожидает выпустить 850 тысяч машин, что будет рекордом для этого месяца. Toyota также сохраняет целевой показатель производства на год на уровне 9,7 млн автомобилей.