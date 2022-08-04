В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено – красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции.

Она отметила, что поскольку памятники принадлежат местным властям, "конкретное время и порядок зависят от готовности и логистики местных властей".

Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где более 90% населения – русскоговорящие жители, многие из которых выступают против удаления танка.

Так, в среду и в ночь на четверг вокруг монумента были замечены десятки человек, которые, по данным полиции, вели себя мирно и спокойно, но правительство не исключает, что устранение монумента может вызвать напряженность в обществе.

"В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Но поскольку ясно, что сама Нарва его не уберет, что в связи с этим возникает напряженность, ясно, что правительство должно принять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение", - считает премьер.

Как заявил в четверг телерадиовещанию Эстонии ERR министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, для скорейшего устранения танка следует в случае необходимости созвать внеочередное заседание парламента и "танк нужно убрать в течение месяца".

Он напомнил кризис с устранением памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов ("Бронзовый солдат") в апреле 2007 года, что привело к массовым проявлениям недовольства русскоговорящего населения и гибели постоянного жителя Эстонии, гражданина России Дмитрия Ганина.

"Вспоминая сагу о Бронзовом солдате, негативно, что конфликту позволили вызревать на протяжении года. Поскольку правительство не принимало решения, там собрались выражать свое мнение тысячи человек", - напомнил глава МИД.

26-28 апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги (Tonismagi) в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военное кладбище. Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений были задержаны около 1,2 тыс. человек, ранены около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин, виновные до сих пор не выявлены, на что неоднократно указывал МИД РФ. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.