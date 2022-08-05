В Кремле выразили возмущение планами Эстонии снести советские памятники

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает планы сноса советских памятников в Эстонии, но нет никаких возможностей этому воспрепятствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, считаем это возмутительным - война с историей, причем с общей историей, избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма. Это, конечно, возмутительно, это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал намерение Эстонии снести до 400 советских памятников.

"Реально, конечно, никаких возможностей этому воспрепятствовать нет. Хотя у нас много разных обществ - исторические и другие. Может быть, по этой линии будут какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а может быть, как-то вывезти к нам. Такая тема, наверное, могла бы иметь право на существование. Ну, и в данном случае просто нужно это решительно осудить, такую практику", - отметил Песков журналистам.

Накануне правительство Эстонии приняло решение об "устранении советских памятников из публичного пространства".