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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

В Кремле выразили возмущение планами Эстонии снести советские памятники

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает планы сноса советских памятников в Эстонии, но нет никаких возможностей этому воспрепятствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы, конечно, считаем это возмутительным - война с историей, причем с общей историей, избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма. Это, конечно, возмутительно, это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал намерение Эстонии снести до 400 советских памятников.

"Реально, конечно, никаких возможностей этому воспрепятствовать нет. Хотя у нас много разных обществ - исторические и другие. Может быть, по этой линии будут какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а может быть, как-то вывезти к нам. Такая тема, наверное, могла бы иметь право на существование. Ну, и в данном случае просто нужно это решительно осудить, такую практику", - отметил Песков журналистам.

Накануне правительство Эстонии приняло решение об "устранении советских памятников из публичного пространства".

Эстония Дмитрий Песков
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